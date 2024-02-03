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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Карлайл Юнайтед
Лейтон Ориент - Карлайл Юнайтед: обзор матча 03 февраля 2024
Лейтон Ориент
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Карлайл Юнайтед
40'
Ш. Форде
45+4'
Ш. Форде
58'
Р. Сотириу
21'
Д. Вела
90+5'
Ш. Магуайр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Карлайл Юнайтед
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ш. Магуайр
Замена
Б. Купер
️️️️
O. Beckles
85'
Замена
D. Pratley
️️️️
Ш. Форде
85'
Желтая карточка
Ш. Форде
83'
Желтая карточка
Р. Хант
81'
Замена
O. O'Neill
️️️️
T. Archibald
76'
Замена
Д. Пигот
️️️️
Р. Сотириу
76'
74'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Ф. Бэк
Замена
Р. Хант
️️️️
Д. Монкур
71'
Желтая карточка
I. El Mizouni
69'
ГОЛ! 3:1!
Р. Сотириу
Пас отдал
T. Archibald
58'
Желтая карточка
И. Гэлбрейт
56'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Форде
Пас отдал
J. Brown
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Ш. Форде
Пас отдал
Д. Монкур
40'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вела
20'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
J. Diamond
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
19
Omar Beckles
(К)
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
16
Джош Вела
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
14
Jordan Gibson
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
7
Jack Diamond
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
7
Oliver O'Neill
ЦП
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
2-1-3-1-4
19
26
Хаппе
2
Джеймс
8
Гэлбрейт
8
20
Монкур
17
Сотириу
31
7
Форде
44
6
3-1-2-4
21
Льюис
22
Бэк
6
Лавелл
26
Барклай
19
Робинсон
16
Вела
4
59
7
22
14
19
15
Купер
15
Купер
19
7
Форде
18
18
7
Форде
20
Монкур
2
Хант
2
Хант
20
Монкур
44
7
7
44
17
Сотириу
39
Пигот
39
Пигот
17
Сотириу
7
24
Магуайр
24
Магуайр
7
22
Бэк
14
14
22
Бэк
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Карлайл Юнайтед
13
Samuel Howes
ВР
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
13
Gabriel Breeze
ВР
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
3
Jack Armer
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
3
Jack Armer
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Лейтон Ориент - Карлайл Юнайтед
4
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
9
Офсайды
1
0
Количество передач
481
359
Сейвы
0
5
Точность передач %
72
57
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Yates, England
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Лейтон Ориент
Карлайл Юнайтед
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