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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Камерун
Украина - Камерун: обзор матча 02 июня 2013
Украина
02.06.2013, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Камерун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Украина - Камерун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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