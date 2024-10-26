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Расписание матчей
Эстония. Премиум Лига
Калев Таллин - Нымме Юнайтед
Калев Таллин - Нымме Юнайтед: обзор матча 26 октября 2024
Калев Таллин
26.10.2024, суббота, 17:00
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Нымме Юнайтед
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Статистика матча Калев Таллин - Нымме Юнайтед
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0
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Матчи команд
Калев Таллин
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Калев Таллин
2 : 1
08.11.2025
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Харью
4 : 1
02.11.2025
Калев Таллин
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Таммека
5 : 2
25.10.2025
Калев Таллин
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Калев Таллин
0 : 2
22.10.2025
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
6 : 0
18.10.2025
Калев Таллин
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Курессааре
1 : 1
07.11.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Нарва Транс
0 : 1
27.10.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Юнайтед
4 : 2
23.10.2026
Пярну Вапрус
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
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Нымме Юнайтед
В МИД РФ жестко отреагировали на отказ Эстонии выдать визы российским футболистам
2024.07.11 21:21
65
Четыре российских игрока «Урарту» не получили визы для матча Лиги конференций
2024.07.11 16:17
4
В МИД РФ жестко отреагировали на отказ Эстонии выдать визы российским футболистам
2024.07.11 21:21
65
Четыре российских игрока «Урарту» не получили визы для матча Лиги конференций
2024.07.11 16:17
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