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Расписание матчей
Эстония. Премиум Лига
Нымме Юнайтед - Таммека
Нымме Юнайтед - Таммека: обзор матча 09 ноября 2024
Нымме Юнайтед
09.11.2024, суббота, 13:30
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Таммека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Нымме Юнайтед - Таммека
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Курессааре
1 : 1
07.11.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Нарва Транс
0 : 1
27.10.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Юнайтед
4 : 2
23.10.2026
Пярну Вапрус
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Таммека
0 : 5
07.11.2026
Пярну Вапрус
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Таммека
2 : 1
31.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Таммека
5 : 1
23.10.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
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