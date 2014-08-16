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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сингапур - Ювентус
Сингапур - Ювентус: обзор матча 16 августа 2014
Сингапур
16.08.2014, суббота, 15:00
Товарищеские матчи
0 : 5
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сингапур - Ювентус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
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Ювентус
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