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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Йокогама Маринос - Манчестер Юнайтед
Йокогама Маринос - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 июля 2013
Йокогама Маринос
23.07.2013, вторник, 14:20
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Йокогама Маринос - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йокогама Маринос
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- : -
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01.11.2026
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Япония. Джей-лига, 11 тур
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21.10.2026
Токио Верди
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ДЖЕФ Юнайтед
0 : 0
17.10.2026
Йокогама Маринос
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
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08.11.2026
Астон Вилла
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Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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Йокогама Маринос
Манчестер Юнайтед
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