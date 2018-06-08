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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швейцария - Япония
Швейцария - Япония: обзор матча 08 июня 2018
Швейцария
08.06.2018, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Япония
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швейцария - Япония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
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