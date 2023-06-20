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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Перу
Япония - Перу: обзор матча 20 июня 2023
Япония
20.06.2023, вторник, 12:55
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Перу
22'
Х. Ито
37'
К. Митома
63'
Д. Ито
75'
Д. Маэда
83'
К. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Япония - Перу
89'
Замена
Х. Кастильо
️️️️
У. Картахена
83'
ГОЛ! 4:1!
К. Гонсалес
Замена
А. Секо
️️️️
В. Эндо
80'
ГОЛ! 4:0!
Д. Маэда
75'
72'
Замена
П. Акино
️️️️
Й. Йотун
Замена
Р. Доан
️️️️
Д. Ито
71'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Камада
71'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ито
Пас отдал
К. Митома
63'
Замена
Ю. Сома
️️️️
Ю. Сугавара
61'
Замена
Д. Маэда
️️️️
К. Фурухаси
61'
50'
Замена
А. Калленс
️️️️
А. Сантамария
46'
Замена
Э. Флорес
️️️️
К. Куэва
46'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
С. Пенья
46'
Замена
Б. Рейна
️️️️
Х. Паоло Герреро
Замена
Х. Морита
️️️️
Р. Хатате
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Митома
Пас отдал
Д. Камада
37'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ито
Пас отдал
В. Эндо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
23
Косуке Накамура
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
7
Каору Митома
ЛВ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
19
Рео Хатате
ЦП
15
Даичи Камада
АП
14
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
10
Кристиан Куэва
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
13
Кеито Накамура
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
0
Хайао Кавабе
ЦП
0
Сота Кавасаки
ЦП
0
Ацуки Ито
ЦП
17
Рея Морисита
ЦП
18
Такума Асано
ПВ
10
Рицу Доан
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Педро Акино
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
11
Брайан Рейна
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Накамура
2
Сугавара
3
Танигучи
21
Ито
4
Итакура
6
Эндо
19
Хатате
9
Фурухаси
15
Камада
14
Ито
7
Митома
3-2-2-1-2
1
Галлезе
4
Сантамария
5
Самбрано
19
Йотун
26
Лора
4
Лопес
10
Куэва
16
Картахена
10
Пенья
9
Лападула
9
Герреро
6
Эндо
3
Секо
3
Секо
6
Эндо
19
Хатате
5
Морита
5
Морита
19
Хатате
2
Сугавара
7
Сома
7
Сома
2
Сугавара
14
Ито
10
Доан
10
Доан
14
Ито
15
Камада
20
Кубо
20
Кубо
15
Камада
9
Фурухаси
11
Маэда
11
Маэда
9
Фурухаси
4
Сантамария
22
Калленс
22
Калленс
4
Сантамария
19
Йотун
23
Акино
23
Акино
19
Йотун
10
Пенья
10
Гонсалес
10
Гонсалес
10
Пенья
9
Герреро
11
Рейна
11
Рейна
9
Герреро
16
Картахена
16
Кастильо
16
Кастильо
16
Картахена
10
Куэва
20
Флорес
20
Флорес
10
Куэва
Остались в запасе
Япония
Перу
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
0
Хайао Кавабе
ЦП
0
Сота Кавасаки
ЦП
0
Ацуки Ито
ЦП
17
Рея Морисита
ЦП
13
Кеито Накамура
ЛВ
18
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
0
Хайао Кавабе
ЦП
0
Сота Кавасаки
ЦП
0
Ацуки Ито
ЦП
17
Рея Морисита
ЦП
13
Кеито Накамура
ЛВ
18
Такума Асано
ПВ
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Япония - Перу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
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