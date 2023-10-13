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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Канада
Япония - Канада: обзор матча 13 октября 2023
Япония
13.10.2023, пятница, 13:35
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Канада
2'
А. Танака
40'
А. Дэвис (АГ)
42'
К. Накамура
49'
А. Танака
89'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Япония - Канада
89'
ГОЛ! 4:1!
Д. Хойлетт
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Т. Минамино
83'
81'
Замена
Л. Миллар
️️️️
А. Джонстон
81'
Замена
Ч. Брим
️️️️
К. Ларин
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Т. Асано
72'
62'
Замена
М. Шоньер
️️️️
Д. Осорио
62'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
С. Пьетт
62'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
И. Коне
Замена
А. Ито
️️️️
В. Эндо
61'
Замена
Р. Хатате
️️️️
К. Накамура
61'
ГОЛ! 4:0!
А. Танака
Пас отдал
Д. Ито
49'
Замена
Ш. Танигучи
️️️️
Т. Томиясу
46'
46'
Замена
С. Витория
️️️️
Д. Корнелиус
ГОЛ! 3:0!
К. Накамура
Пас отдал
Т. Асано
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Дэвис
40'
22'
Пенальти не реализован!
Д. Дэвид
ГОЛ! 1:0!
А. Танака
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
16
Юта Накаяма
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
8
Такуми Минамино
ЛВ
13
Кеито Накамура
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
16
Сейя Майкума
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
14
Дзюня Ито
ПВ
18
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Канада
18
Милан Борян
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Япония
0
Ryosuke Kojima
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
0
Хайао Кавабе
ЦП
19
Рео Хатате
ЦП
0
Ацуки Ито
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Канада
16
Максим Крепо
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Стивен Витория
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
6
Мэтью Шоньер
ЦП
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
0
Гарри Пэтон
ЦП
25
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Осако
16
Накаяма
16
Мачида
15
Томиясу
6
Эндо
16
Майкума
17
Танака
13
Накамура
8
Минамино
18
Асано
14
Ито
3-3-2-2
18
Борян
2
Джонстон
4
Миллер
13
Корнелиус
22
Ларея
6
Пьетт
19
Дэвис
21
Осорио
8
Коне
9
Ларин
10
Дэвид
15
Томиясу
3
Танигучи
3
Танигучи
15
Томиясу
8
Минамино
16
Хасиока
16
Хасиока
8
Минамино
13
Накамура
19
Хатате
19
Хатате
13
Накамура
6
Эндо
0
Ито
0
Ито
6
Эндо
18
Асано
9
Фурухаси
9
Фурухаси
18
Асано
13
Корнелиус
5
Витория
5
Витория
13
Корнелиус
21
Осорио
6
Шоньер
6
Шоньер
21
Осорио
8
Коне
10
Хойлетт
10
Хойлетт
8
Коне
6
Пьетт
0
Пэтон
0
Пэтон
6
Пьетт
2
Джонстон
11
Миллар
11
Миллар
2
Джонстон
9
Ларин
25
Брим
25
Брим
9
Ларин
Остались в запасе
Япония
Канада
0
Ryosuke Kojima
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
0
Хайао Кавабе
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
16
Максим Крепо
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
Главный тренер
Джон Хердман
Остались в запасе
0
Ryosuke Kojima
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
0
Хайао Кавабе
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Крепо
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Джон Хердман
Статистика матча Япония - Канада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
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