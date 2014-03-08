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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зноймо - Яблонец
Зноймо - Яблонец: обзор матча 08 марта 2014
Зноймо
08.03.2014, суббота, 17:30
Чехия. Гамбринус лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Яблонец
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Статистика матча Зноймо - Яблонец
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0
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0
0
Матчи команд
Зноймо
Чехия. Гамбринус лига, 30 тур
Зноймо
0 : 2
31.05.2014
Дукла
Чехия. Гамбринус лига, 29 тур
Сигма
2 : 0
25.05.2014
Зноймо
Чехия. Гамбринус лига, 28 тур
Словацко
2 : 0
10.05.2014
Зноймо
Чехия. Гамбринус лига, 27 тур
Зноймо
4 : 1
03.05.2014
Слован
Чехия. Гамбринус лига, 26 тур
Пршибрам
1 : 1
28.04.2014
Зноймо
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
- : -
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Лига конференций, 2 тур
Яблонец
0 : 0
22.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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