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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Лихтенштейн - Италия
Лихтенштейн - Италия: обзор матча 15 октября 2019
Лихтенштейн
15.10.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 8 тур
0 : 5
Завершен
Италия
2'
Ф. Бернардески
70'
А. Белотти
77'
А. Романьоли
82'
С. Эль-Шаарави
90+2'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Италия
90'
+2
ГОЛ! 0:5!
А. Белотти
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
84'
Желтая карточка
С. Тонали
82'
ГОЛ! 0:4!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Б. Кристанте
77'
ГОЛ! 0:3!
А. Романьоли
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Белотти
Пас отдал
В. Грифо
Желтая карточка
М. Рехштайнер
3'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бернардески
Пас отдал
К. Бираги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
0
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
18
Николо Дзаньоло
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Лихтенштейн
10
Клаудио Майер
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
Италия
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Сандро Тонали
ОП
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-5-2
1
Бюхель
4
Кауфманн
23
Хофер
3
Гопель
16
Рехштайнер
13
Бюхель
23
Польверино
17
Губзер
18
Хаслер
15
Йилдыз
11
Саланович
4-3-2-1
1
Сиригу
22
Ди Лоренцо
6
Романьоли
23
Манчини
3
Бираги
6
Верратти
16
Кристанте
18
Дзаньоло
20
Бернардески
0
Грифо
9
Белотти
Остались в запасе
Лихтенштейн
Италия
10
Клаудио Майер
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
8
Сандро Тонали
ОП
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
10
Клаудио Майер
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
Остались в запасе
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
8
Сандро Тонали
ОП
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Лихтенштейн - Италия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Где смотреть матч:
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