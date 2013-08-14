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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Израиль
Украина - Израиль: обзор матча 14 августа 2013
Украина
14.08.2013, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Украина - Израиль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
0 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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