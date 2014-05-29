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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Израиль
Мексика - Израиль: обзор матча 29 мая 2014
Мексика
29.05.2014, четверг, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мексика - Израиль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Товарищеские матчи. Сборные
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Лига наций, 1 тур
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24.09.2026
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