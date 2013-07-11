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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Иртыш - Левски
Иртыш - Левски: обзор матча 11 июля 2013
Иртыш
11.07.2013, четверг, 17:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Левски
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Статистика матча Иртыш - Левски
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0
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0
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Матчи команд
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Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
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2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
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Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
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1 : 0
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Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
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Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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