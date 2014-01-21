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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ирис Клуб де Круа - Лилль
Ирис Клуб де Круа - Лилль: обзор матча 21 января 2014
Ирис Клуб де Круа
21.01.2014, вторник, 22:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирис Клуб де Круа - Лилль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирис Клуб де Круа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
0 : 4
19.12.2025
Реймс
Франция. Кубок, 1/128-finals
Ирис Клуб де Круа
3 : 2
15.11.2025
Расинг
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ирис Клуб де Круа
0 : 3
05.02.2019
Дижон
Франция. Кубок, 1/16 финала
Мариньян Жиньяк
0 : 0
23.01.2019
Ирис Клуб де Круа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
2 : 0
05.01.2019
Раон-л'Этап
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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