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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Литва
Ирландия - Литва: обзор матча 29 марта 2022
Ирландия
29.03.2022, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Литва
90+7'
Т. Пэррот
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Литва
ГОЛ! 1:0!
Т. Пэррот
90'
+7
87'
Замена
Г. Сиргедас
️️️️
Ф. Черных
82'
Замена
П. Сирвис
️️️️
Ю. Ласицкас
Замена
Д. Хендрик
️️️️
А. Брауне
82'
Замена
Д. Найт
️️️️
Ч. Огбене
82'
Замена
С. Хоган
️️️️
К. Робинсон
77'
75'
Желтая карточка
Ф. Черных
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. О'Ши
63'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
У. Кин
63'
56'
Желтая карточка
В. Сливка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
19
Уильям Кин
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Литва
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Ирландия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Игнас Плукас
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
19
Гратас Сиргедас
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
17
Пиюс Сирвис
ЦФ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Келлехер
22
Коллинс
4
О'Ши
15
Иган
18
Мэннинг
2
Доэрти
14
Хурихейн
18
Брауне
20
Огбене
7
Робинсон
19
Кин
3-2-2-1
2
Климавичус
23
Баравикас
13
Ласицкас
8
Вайткунас
6
Шаткус
14
Сливка
3
Уткус
10
Черных
4
О'Ши
11
МакКлин
11
МакКлин
4
О'Ши
18
Брауне
13
Хендрик
13
Хендрик
18
Брауне
20
Огбене
8
Найт
8
Найт
20
Огбене
7
Робинсон
0
Хоган
0
Хоган
7
Робинсон
19
Кин
7
Пэррот
7
Пэррот
19
Кин
10
Черных
19
Сиргедас
19
Сиргедас
10
Черных
13
Ласицкас
17
Сирвис
17
Сирвис
13
Ласицкас
Остались в запасе
Ирландия
Литва
16
Макс О'Лири
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Джош Каллен
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Игнас Плукас
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Остались в запасе
16
Макс О'Лири
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Джош Каллен
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Игнас Плукас
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Статистика матча Ирландия - Литва
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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