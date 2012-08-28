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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Карлайл Юнайтед - Ипсвич Таун
Карлайл Юнайтед - Ипсвич Таун: обзор матча 28 августа 2012
Карлайл Юнайтед
28.08.2012, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Ипсвич Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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