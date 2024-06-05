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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Реал Томаяпо - Интернасьонал
Реал Томаяпо - Интернасьонал: обзор матча 05 июня 2024
Реал Томаяпо
05.06.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, группа C, 4 тур
0 : 2
Завершен
Интернасьонал
31'
B. Gomes
89'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Томаяпо - Интернасьонал
90'
+6
Желтая карточка
Уэсли
89'
ГОЛ! 0:2!
Л. Аларио
Пас отдал
B. Henrique
88'
Пенальти не реализован!
Л. Аларио
Вторая желтая
J. Orellana
84'
79'
Замена
Лукка
️️️️
А. Патрик
79'
Замена
B. Henrique
️️️️
Маурисио
78'
Замена
Уэсли
️️️️
Йоран
Замена
J. Orozco
️️️️
J. Villamil
63'
Желтая карточка
J. Orellana
51'
Замена
S. Cuiza
️️️️
L. Maygua
46'
Желтая карточка
M. Noble
41'
31'
ГОЛ! 0:1!
B. Gomes
Пас отдал
Йоран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Томаяпо
25
Álex Arancibia
ВР
30
Jaime Villamil
ЦЗ
25
Juan Orellana
ЦЗ
15
Matias Noble
ЦЗ
10
Leandro Maygua
ЦП
20
Leonardo Justiniano
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
5
Mijaíl Avilés
ЦП
24
Aldair Cantillo
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Фернандо
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
19
Йоран
ЦП
10
Алан Патрик
АП
18
Маурисио
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Реал Томаяпо
33
Kevin Mamani
ЦЗ
28
Santiago Cuiza
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
35
Josue Castillo
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
10
Vladimir Castellón
ЦП
9
Jorge Orozco
ЦФ
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
6
Матеус Диас
ОП
23
Ромуло
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
3-5-1
25
30
25
15
20
29
22
5
10
24
3-1-2-2-3
14
Бустос
3
Гомес
6
Рене
5
Фернандо
29
Майя
19
Йоран
10
Патрик
18
Маурисио
12
15
27
Аларио
10
28
28
10
30
9
9
30
19
Йоран
21
Уэсли
21
Уэсли
19
Йоран
10
Патрик
99
Лукка
99
Лукка
10
Патрик
18
Маурисио
8
8
18
Маурисио
Остались в запасе
Реал Томаяпо
Интернасьонал
33
Kevin Mamani
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
35
Josue Castillo
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
10
Vladimir Castellón
ЦП
Главный тренер
Мартин Бриньяни
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
23
Ромуло
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
33
Kevin Mamani
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
35
Josue Castillo
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
10
Vladimir Castellón
ЦП
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
6
Матеус Диас
ОП
23
Ромуло
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Реал Томаяпо - Интернасьонал
2
1
1
Всего ударов по воротам
3
24
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
14
Нарушения
9
7
Офсайды
0
2
Сейвы
7
1
Удары мимо ворот
1
12
Блокированные удары
1
4
Матчи команд
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Mathias De Armas, Uruguay
Стадион:
Estadio IV Centenario, Tarija
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