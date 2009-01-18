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Расписание матчей
Интер - Шамахы
Интер - Шамахы: обзор матча 18 января 2009
Интер
18.01.2009, воскресенье, 13:00
Кубок Содружества, группа D, 2 тур
1 : 3
Завершен
Шамахы
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Статистика матча Интер - Шамахы
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Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
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29.10.2026
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0 : 1
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1 : 2
17.10.2026
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16.10.2026
Шафа
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Зиря
1 : 1
10.10.2026
Шамахы
Информация о матче
Стадион:
СК "Олимпийский"
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