Протокол Реал Санта-Крус - Индепендьенте Петролеро
Составы команд
Остались в запасе
Реал Санта-Крус
Индепендьенте Петролеро
25
Roberto Melgar Simoes
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
12
Gustavo Salvatierra
ВР
Остались в запасе
25
Roberto Melgar Simoes
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
Остались в запасе
12
Gustavo Salvatierra
ВР
Статистика матча Реал Санта-Крус - Индепендьенте Петролеро
Всего ударов по воротам
19
10
Количество передач
376
247
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
12
3