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Спецпроект
Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
22:34
Личка объяснил, почему «Динамо» не подпишет Джикию
22:22
Только 2 команды ни разу не победили в 5 стартовых турах РПЛ
1
22:10
Тарасов раскрыл, сколько денег тратит на жену
3
21:54
РПЛ. Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» (1:0) и покинуло зону вылета
7
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Все новости
22:02
Кержаков отреагировал на признание лучшим тренером месяца в чемпионате Казахстана
3
21:53
Видео
Обзор матча «Динамо» Мх – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
1
21:38
Новая версия побега Норманна из России
2
21:30
Червиченко – о новичках «Спартака» из «Ференцвароша»: «Это помощь клубу из страны с пророссийской позицией, других объяснений нет»
5
21:21
Игнатьев сделал дубль в матче чемпионата Армении
2
21:09
Тренер «Акрона» раскритиковал судей после поражения от «Рубина»
2
20:55
«Валенсия» назвала «Ливерпулю» цену на Мамардашвили
6
20:44
Губерниев: «Будем надеяться, что у ЦСКА наступит эрекция»
10
20:33
Гюндоган объявил о завершении международной карьеры
3
20:20
Комментарий «Акрона» по поводу исчезновения эмблемы «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены»
5
20:08
«Челси» и «Атлетико» совершат обмен игроками: подробности
2
19:54
«Спартак» отказал Медиалиге в проведении турнира на «Лукойл Арене»
16
19:45
Фото
Месси пропустит сентябрьские матчи сборной Аргентины
19:33
РПЛ. «Рубин» вырвал гостевую победу над «Акроном» (2:1) благодаря голу на 90-й минуте
5
19:19
Гендиректор «Авангарда» перечислил клубы, оказавшие помощь курской футбольной школе
21
19:12
Видео
Обзор матча «Акрон» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
19:10
«ПСЖ» готов увеличить зарплату нападающему «Аталанты» в 2,5 раза
19:00
Тарасов рассказал, как его обманули на 50 миллионов рублей
6
18:55
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Ахмат»: 19 августа
1
18:50
«Тоттенхэм» перед очным матчем продал «Лестеру» опорника за 30 миллионов
18:43
«Балтика» может сменить руководство и главного тренера
4
18:34
Стала известна позиция Гвардиолы по поводу возможного возвращения Гюндогана в «Манчестер Сити»
1
18:26
Фото
«Краснодар» продлил контракт с нигерийским легионером
11
18:18
Мората объяснил развод с женой после 7 лет брака: «Она самая важная женщина в моей жизни»
2
18:00
Фото
«Акрон» убрал эмблему «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены»
10
17:51
Защитник «Химок»: «Бакаев хотел сыграть с «Зенитом»
6
17:41
Депутат Милонов: «Правильно сделали, что отняли «Челси» у Абрамовича»
8
17:31
Четыре футболиста из России вызваны в сборную Казахстана на сентябрьские матчи
4
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Nicolas Arteaga
Nicolas Arteaga
#21 | Нападающий
Имя
Nicolas Arteaga
Команда
Индепендьенте Петролеро
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Позиция
Нападающий
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Казахстан
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