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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Универсидад Сесар Вальехо - Индепендьенте
Универсидад Сесар Вальехо - Индепендьенте: обзор матча 08 мая 2024
Универсидад Сесар Вальехо
08.05.2024, среда, 03:00
Копа Судамерикана, группа A, 4 тур
1 : 5
Завершен
Индепендьенте
21'
J. Vélez
59'
М. Гарсия
79'
Б. Перласа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Универсидад Сесар Вальехо - Индепендьенте
79'
ГОЛ! 1:2!
Б. Перласа
77'
Замена
Б. Перласа
️️️️
J. Vásquez
77'
Замена
Я. Морено
️️️️
М. Гарсия
Замена
S. Olaya
️️️️
P. Da Silva
75'
Замена
К. Бенавенте
️️️️
J. Vélez
64'
Замена
О. Баррето
️️️️
F. Ysique
63'
Замена
O. Noronha
️️️️
Y. Mena
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Гарсия
53'
Замена
J. Alvarado
️️️️
D. Moreno
ГОЛ! 1:0!
J. Vélez
21'
Желтая карточка
A. Deneumostier
19'
Желтая карточка
J. Vélez
17'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Универсидад Сесар Вальехо - Индепендьенте
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
8
Офсайды
2
0
Количество передач
359
504
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
3 : 1
02.11.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
0 : 2
27.10.2024
Карлос Маннуччи
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 1
22.10.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Универсидад Сесар Вальехо
2 : 2
19.10.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 3 тур
Индепендьенте
- : -
30.11.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 2 тур
Атлетико Насьональ
3 : 1
26.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 1 тур
Индепендьенте
1 : 0
21.11.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 19 тур
Агилас Дорадас
0 : 1
14.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 18 тур
Форталеза
0 : 3
07.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Estadio Mansiche, Trujillo
Новости команд
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Универсидад Сесар Вальехо
Индепендьенте
«Локомотив» интересуется 26-летним колумбийцем Камбиндо
2022.12.21 18:48
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2019.09.11 13:21
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2
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2018.01.06 11:58
Агуэро может вернуться в «Индепендьенте» после ЧМ-2018
2017.12.31 14:59
2
«Локомотив» интересуется 26-летним колумбийцем Камбиндо
2022.12.21 18:48
Фанаты «Атлетико Насьональ» устроили массовую драку с мачете. «Спартак» сыграет с колумбийским клубом зимой
2019.09.11 13:21
4
Далот и Бустос могут заменить Рафинью в «Баварии»
2018.03.05 13:47
2
«Аякс» подписал контракт с аргентинским защитником Тальяфико
2018.01.06 11:58
Агуэро может вернуться в «Индепендьенте» после ЧМ-2018
2017.12.31 14:59
2
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