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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Индепендьенте - Палестино
Индепендьенте - Палестино: обзор матча 22 августа 2024
Индепендьенте
22.08.2024, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Палестино
42'
J. Alvarado
66'
L. Chaverra Renteria (П)
67'
Б. Перласа
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Палестино
Замена
М. Гарсия
️️️️
B. Léon Muñiz
90'
Замена
M. Vinicius
️️️️
L. Chaverra Renteria
82'
Замена
H. Martinez
️️️️
F. Torijano
77'
Замена
J. Vásquez
️️️️
L. Sandoval
77'
Замена
P. Lima
️️️️
D. Moreno
77'
77'
Замена
B. Véjar
️️️️
B. Carrasco
69'
Замена
Х. Гарро
️️️️
J. Benítez
ГОЛ! 3:0!
Б. Перласа
Пас отдал
L. Sandoval
67'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
L. Chaverra Renteria
66'
65'
Желтая карточка
M. Dávila
46'
Замена
J. Abrigo
️️️️
A. Martínez
ГОЛ! 1:0!
J. Alvarado
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
25
Eder Chaux
ВР
15
Leyser Chaverra Renteria
ЦЗ
24
José Ortiz
ЦЗ
2
Fainer Torijano
(К)
ЦЗ
5
Joaquin Varela
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
31
Diego Moreno
ЦП
9
Luis Sandoval
ЦФ
12
Brayan Léon Muñiz
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
27
Джимер Фори
ЦФ
Главный тренер
Альфредо Ариас
Палестино
23
Cesar Rigamonti
ВР
13
Cristián Suárez
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
15
Benjamín Rojas
ЦП
10
Ariel Martínez
ЦП
22
Misael Dávila
ЦП
27
Junior Marabel
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
17
Иван Роман
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Индепендьенте
34
Iker Blanco
ВР
12
José Chunga
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
30
Daniel Londoño
ЦЗ
14
Homer Martinez
ЦП
13
Francisco Chaverra
ЦП
6
Pablo Lima
ЦП
10
Marcus Vinicius
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
26
Cristian Graciano
ЦФ
20
John Edwin Montaño
ЦФ
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
29
Ян Гаргез
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
11
Brayan Véjar
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
15
Francisco Montes
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
16
Jose Bizama
ЦФ
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
4-2-4
25
15
2
5
24
14
Перласа
31
9
27
Фори
15
12
3-3-4
23
13
28
5
15
10
22
17
Роман
7
11
27
2
14
14
2
31
6
6
31
15
10
10
15
12
8
Гарсия
8
Гарсия
12
9
95
95
9
10
14
14
10
7
11
11
7
11
27
Гарро
27
Гарро
11
Остались в запасе
Индепендьенте
Палестино
34
Iker Blanco
ВР
12
José Chunga
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
30
Daniel Londoño
ЦЗ
13
Francisco Chaverra
ЦП
26
Cristian Graciano
ЦФ
20
John Edwin Montaño
ЦФ
Главный тренер
Альфредо Ариас
26
Dixon Contreras
ВР
29
Ян Гаргез
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
14
Felipe Chamorro
ЦП
15
Francisco Montes
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Остались в запасе
34
Iker Blanco
ВР
12
José Chunga
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
30
Daniel Londoño
ЦЗ
13
Francisco Chaverra
ЦП
26
Cristian Graciano
ЦФ
20
John Edwin Montaño
ЦФ
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
29
Ян Гаргез
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
14
Felipe Chamorro
ЦП
15
Francisco Montes
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
Главный тренер
Альфредо Ариас
Главный тренер
Пабло Санчес
Статистика матча Индепендьенте - Палестино
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
5
11
Офсайды
1
2
Количество передач
399
343
Сейвы
3
7
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 3 тур
Индепендьенте
- : -
30.11.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 2 тур
Атлетико Насьональ
3 : 1
26.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 1 тур
Индепендьенте
1 : 0
21.11.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 19 тур
Агилас Дорадас
0 : 1
14.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 18 тур
Форталеза
0 : 3
07.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Палестино
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
07.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estadio Atanasio Girardot, Medellin
Новости команд
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«Локомотив» интересуется 26-летним колумбийцем Камбиндо
2022.12.21 18:48
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2019.09.11 13:21
4
Далот и Бустос могут заменить Рафинью в «Баварии»
2018.03.05 13:47
2
«Аякс» подписал контракт с аргентинским защитником Тальяфико
2018.01.06 11:58
Агуэро может вернуться в «Индепендьенте» после ЧМ-2018
2017.12.31 14:59
2
«Локомотив» интересуется 26-летним колумбийцем Камбиндо
2022.12.21 18:48
Фанаты «Атлетико Насьональ» устроили массовую драку с мачете. «Спартак» сыграет с колумбийским клубом зимой
2019.09.11 13:21
4
Далот и Бустос могут заменить Рафинью в «Баварии»
2018.03.05 13:47
2
«Аякс» подписал контракт с аргентинским защитником Тальяфико
2018.01.06 11:58
Агуэро может вернуться в «Индепендьенте» после ЧМ-2018
2017.12.31 14:59
2
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