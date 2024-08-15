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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Палестино - Индепендьенте
Палестино - Индепендьенте: обзор матча 15 августа 2024
Палестино
15.08.2024, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Индепендьенте
50'
J. Benítez
41'
J. Varela
90+4'
J. Varela
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Палестино - Индепендьенте
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
J. Varela
Пас отдал
B. Léon Muñiz
87'
Замена
H. Martinez
️️️️
L. Chaverra Renteria
84'
Желтая карточка
Б. Перласа
Замена
B. Véjar
️️️️
J. Benítez
83'
78'
Замена
M. Vinicius
️️️️
D. Moreno
78'
Замена
F. Chaverra
️️️️
Д. Фори
Замена
Х. Гарро
️️️️
G. Sosa
78'
Замена
P. Palacio
️️️️
B. Carrasco
78'
Замена
F. Chamorro
️️️️
J. Abrigo
72'
Желтая карточка
N. Linares
64'
64'
Замена
J. Vásquez
️️️️
L. Sandoval
ГОЛ! 1:1!
J. Benítez
Пас отдал
B. Rojas
50'
41'
ГОЛ! 0:1!
J. Varela
Пас отдал
L. Chaverra Renteria
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестино
23
Cesar Rigamonti
ВР
13
Cristián Suárez
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
15
Benjamín Rojas
ЦП
22
Misael Dávila
ЦП
11
Jonathan Benítez
ЦФ
17
Иван Роман
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Индепендьенте
25
Eder Chaux
ВР
15
Leyser Chaverra Renteria
ЦЗ
2
Fainer Torijano
(К)
ЦЗ
24
José Ortiz
ЦЗ
5
Joaquin Varela
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
31
Diego Moreno
ЦП
9
Luis Sandoval
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
27
Джимер Фори
ЦФ
12
Brayan Léon Muñiz
ЦФ
Главный тренер
Альфредо Ариас
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
29
Ян Гаргез
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
11
Brayan Véjar
ЦП
15
Francisco Montes
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
27
Junior Marabel
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
Индепендьенте
34
Iker Blanco
ВР
12
José Chunga
ВР
30
Daniel Londoño
ЦЗ
3
Jose Aja
ЦЗ
6
Pablo Lima
ЦП
13
Francisco Chaverra
ЦП
14
Homer Martinez
ЦП
10
Marcus Vinicius
ЦФ
26
Cristian Graciano
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
20
John Edwin Montaño
ЦФ
4-2-4
23
13
5
14
28
15
22
11
9
7
17
Роман
4-2-4
25
2
24
5
15
14
Перласа
31
12
27
Фори
15
9
11
11
11
11
7
24
24
7
14
14
14
14
9
27
Гарро
27
Гарро
9
27
Фори
13
13
27
Фори
15
14
14
15
31
10
10
31
9
95
95
9
Остались в запасе
Палестино
Индепендьенте
26
Dixon Contreras
ВР
29
Ян Гаргез
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
15
Francisco Montes
ЦП
27
Junior Marabel
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
34
Iker Blanco
ВР
12
José Chunga
ВР
30
Daniel Londoño
ЦЗ
3
Jose Aja
ЦЗ
6
Pablo Lima
ЦП
26
Cristian Graciano
ЦФ
20
John Edwin Montaño
ЦФ
Главный тренер
Альфредо Ариас
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
29
Ян Гаргез
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
15
Francisco Montes
ЦП
27
Junior Marabel
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
Остались в запасе
34
Iker Blanco
ВР
12
José Chunga
ВР
30
Daniel Londoño
ЦЗ
3
Jose Aja
ЦЗ
6
Pablo Lima
ЦП
26
Cristian Graciano
ЦФ
20
John Edwin Montaño
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Главный тренер
Альфредо Ариас
Статистика матча Палестино - Индепендьенте
1
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
10
Офсайды
2
5
Количество передач
352
384
Сейвы
1
1
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Палестино
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
07.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 3 тур
Индепендьенте
- : -
30.11.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 2 тур
Атлетико Насьональ
3 : 1
26.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 1 тур
Индепендьенте
1 : 0
21.11.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 19 тур
Агилас Дорадас
0 : 1
14.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 18 тур
Форталеза
0 : 3
07.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
Новости команд
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Палестино
Индепендьенте
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2
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2017.12.31 14:59
2
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2022.12.21 18:48
Фанаты «Атлетико Насьональ» устроили массовую драку с мачете. «Спартак» сыграет с колумбийским клубом зимой
2019.09.11 13:21
4
Далот и Бустос могут заменить Рафинью в «Баварии»
2018.03.05 13:47
2
«Аякс» подписал контракт с аргентинским защитником Тальяфико
2018.01.06 11:58
Агуэро может вернуться в «Индепендьенте» после ЧМ-2018
2017.12.31 14:59
2
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