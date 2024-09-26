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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Индепендьенте - Ланус
Индепендьенте - Ланус: обзор матча 26 сентября 2024
Индепендьенте
26.09.2024, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Ланус
61'
М. Гарсия
39'
D. Londoño (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Ланус
Пенальти не реализован!
J. Mosquera
ГОЛ!
М. Морено
5:6
ГОЛ!
Д. Фори
5:5
ГОЛ!
J. Torres
4:5
ГОЛ!
J. Aja
4:4
ГОЛ!
F. Peña Biafore
3:4
ГОЛ!
L. Sandoval
3:3
ГОЛ!
Х. Солер
2:3
Пенальти не реализован!
P. Lima
ГОЛ!
E. Salvio
2:2
ГОЛ!
F. Chaverra
2:1
Пенальти не реализован!
К. Искьердос
ГОЛ!
L. Chaverra Renteria
1:1
ГОЛ!
W. Bou
0:1
90'
+4
Желтая карточка
М. Морено
Замена
J. Aja
️️️️
F. Torijano
90'
+3
86'
Замена
J. Torres
️️️️
R. Carrera
Желтая карточка
B. Léon Muñiz
84'
Замена
P. Lima
️️️️
H. Martinez
83'
74'
Замена
G. Perez
️️️️
N. Domínguez
73'
Желтая карточка
F. Peña Biafore
ГОЛ! 1:1!
М. Гарсия
Пас отдал
Д. Фори
61'
46'
Замена
F. Peña Biafore
️️️️
R. Loaiza
Замена
М. Гарсия
️️️️
J. Alvarado
46'
Замена
F. Chaverra
️️️️
D. Londoño
46'
45'
Желтая карточка
L. Acosta
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
D. Londoño
Желтая карточка
D. Londoño
37'
Желтая карточка
Д. Фори
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
25
Eder Chaux
ВР
15
Leyser Chaverra Renteria
ЦЗ
33
Jherson Mosquera
ЦЗ
30
Daniel Londoño
ЦЗ
2
Fainer Torijano
(К)
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
14
Homer Martinez
ЦП
27
Джимер Фори
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
12
Brayan Léon Muñiz
ЦФ
9
Luis Sandoval
ЦФ
Главный тренер
Альфредо Ариас
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
6
Хулио Солер
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
15
Raúl Loaiza
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Индепендьенте
34
Iker Blanco
ВР
12
José Chunga
ВР
39
Luis Escorcia
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
3
Jose Aja
ЦЗ
13
Francisco Chaverra
ЦП
6
Pablo Lima
ЦП
31
Diego Moreno
ЦП
70
Kener Valencia
ЦП
26
Cristian Graciano
ЦФ
20
John Edwin Montaño
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
4-2-4
25
15
30
2
33
14
Перласа
14
27
Фори
9
12
15
3-2-3-1-1
26
6
Солер
5
3
24
Искьердос
4
15
11
23
10
Морено
28
2
3
3
2
30
13
13
30
14
6
6
14
15
8
Гарсия
8
Гарсия
15
15
5
5
15
5
4
4
5
23
27
27
23
Остались в запасе
Индепендьенте
Ланус
34
Iker Blanco
ВР
12
José Chunga
ВР
39
Luis Escorcia
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
31
Diego Moreno
ЦП
70
Kener Valencia
ЦП
26
Cristian Graciano
ЦФ
20
John Edwin Montaño
ЦФ
Главный тренер
Альфредо Ариас
1
Alan Aguerre
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
34
Iker Blanco
ВР
12
José Chunga
ВР
39
Luis Escorcia
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
31
Diego Moreno
ЦП
70
Kener Valencia
ЦП
26
Cristian Graciano
ЦФ
20
John Edwin Montaño
ЦФ
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Альфредо Ариас
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Индепендьенте - Ланус
3
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Количество передач
475
240
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
64
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 3 тур
Индепендьенте
- : -
30.11.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 2 тур
Атлетико Насьональ
3 : 1
26.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 1 тур
Индепендьенте
1 : 0
21.11.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 19 тур
Агилас Дорадас
0 : 1
14.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 18 тур
Форталеза
0 : 3
07.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Алексис Эррера
Стадион:
Estadio Atanasio Girardot, Medellin
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