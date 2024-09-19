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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Ланус - Индепендьенте
Ланус - Индепендьенте: обзор матча 19 сентября 2024
Ланус
19.09.2024, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Индепендьенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ланус - Индепендьенте
90'
+4
Замена
М. Гарсия
️️️️
B. Léon Muñiz
Замена
L. Acosta
️️️️
E. Salvio
81'
79'
Желтая карточка
L. Sandoval
79'
Замена
J. Mosquera
️️️️
Б. Перласа
79'
Замена
K. Valencia
️️️️
L. Sandoval
Желтая карточка
R. Carrera
72'
71'
Желтая карточка
Б. Перласа
Замена
J. Torres
️️️️
G. Perez
67'
67'
Замена
P. Lima
️️️️
F. Chaverra
Замена
E. Muñoz
️️️️
A. Luciatti
57'
Желтая карточка
R. Loaiza
43'
40'
Желтая карточка
B. Léon Muñiz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
6
Хулио Солер
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
23
Ramiro Carrera
ЦП
15
Raúl Loaiza
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Индепендьенте
25
Eder Chaux
ВР
15
Leyser Chaverra Renteria
ЦЗ
2
Fainer Torijano
(К)
ЦЗ
30
Daniel Londoño
ЦЗ
14
Homer Martinez
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
13
Francisco Chaverra
ЦП
9
Luis Sandoval
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
12
Brayan Léon Muñiz
ЦФ
27
Джимер Фори
ЦФ
Главный тренер
Альфредо Ариас
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
5
Nery Domínguez
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
Индепендьенте
12
José Chunga
ВР
34
Iker Blanco
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
39
Luis Escorcia
ЦЗ
33
Jherson Mosquera
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
70
Kener Valencia
ЦП
6
Pablo Lima
ЦП
7
Джерссон Гонсалес
ЦП
8
Мендер Гарсия
ЦФ
20
John Edwin Montaño
ЦФ
26
Cristian Graciano
ЦФ
3-2-3-1-1
26
4
6
Солер
24
Искьердос
33
3
23
15
11
10
Морено
28
3-3-4
25
15
2
30
14
14
Перласа
13
27
Фори
12
15
9
33
4
4
33
11
7
7
11
4
27
27
4
14
Перласа
33
33
14
Перласа
9
70
70
9
13
6
6
13
12
8
Гарсия
8
Гарсия
12
Остались в запасе
Ланус
Индепендьенте
1
Alan Aguerre
ВР
5
Nery Domínguez
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
12
José Chunga
ВР
34
Iker Blanco
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
39
Luis Escorcia
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
7
Джерссон Гонсалес
ЦП
20
John Edwin Montaño
ЦФ
26
Cristian Graciano
ЦФ
Главный тренер
Альфредо Ариас
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
5
Nery Domínguez
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
Остались в запасе
12
José Chunga
ВР
34
Iker Blanco
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
39
Luis Escorcia
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
7
Джерссон Гонсалес
ЦП
20
John Edwin Montaño
ЦФ
26
Cristian Graciano
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Альфредо Ариас
Статистика матча Ланус - Индепендьенте
2
3
Всего ударов по воротам
29
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
14
18
Офсайды
2
2
Количество передач
382
379
Сейвы
3
8
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
14
4
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
15
5
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 3 тур
Индепендьенте
- : -
30.11.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 2 тур
Атлетико Насьональ
3 : 1
26.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 1 тур
Индепендьенте
1 : 0
21.11.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 19 тур
Агилас Дорадас
0 : 1
14.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 18 тур
Форталеза
0 : 3
07.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
Новости команд
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