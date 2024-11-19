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Расписание матчей
Лига наций
Уэльс - Исландия
Уэльс - Исландия: обзор матча 19 ноября 2024
Уэльс
19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа B4, 6 тур
4 : 1
Завершен
Исландия
32'
Л. Каллен
45+1'
Л. Каллен
65'
Б. Джонсон
79'
Х. Уилсон
8'
А. Гудьонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Исландия
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Д. Шихан
89'
Замена
К. Робертс
️️️️
Б. Джонсон
89'
Желтая карточка
С. Томас
88'
84'
Желтая карточка
И. Йоуханнессон
ГОЛ! 4:1!
Х. Уилсон
79'
74'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
А. Сампстед
74'
Замена
В. Тор Виллумсон
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Джеймс
73'
Желтая карточка
Б. Джонсон
72'
72'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
72'
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
Желтая карточка
Д. Джеймс
68'
66'
Желтая карточка
В. Лунддал
ГОЛ! 3:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Л. Каллен
65'
Замена
Д. Аллен
️️️️
М. Харрис
65'
46'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 2:1!
Л. Каллен
Пас отдал
Д. Джеймс
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. Каллен
Пас отдал
Б. Джонсон
32'
30'
Желтая карточка
А. Сампстед
25'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Гудьонсен
Пас отдал
О. Стейнн Оскарссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
(К)
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Джош Шихан
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
10
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
4
Виктор Пальссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
(К)
ПП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Уэльс
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Том Кинг
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
9
Льюис Кумас
ЛВ
17
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Lúkas Petersson
ВР
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
0
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
15
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
4-2-3-1
12
Уорд
4
Дэвис
6
Родон
5
Кабанго
3
Уильямс
22
Шихан
18
Харрис
11
Джонсон
20
Джеймс
8
Уилсон
10
Каллен
3-4-3
12
Валдимарссон
4
Лунддал
15
Сампстед
5
Ингасон
7
Гудмундссон
8
Йоуханнессон
21
Траустасон
4
Пальссон
22
Гудьонсен
9
Оскарссон
11
Торстейнссон
11
Джонсон
14
Робертс
14
Робертс
11
Джонсон
22
Шихан
17
Джеймс
17
Джеймс
22
Шихан
18
Харрис
7
Аллен
7
Аллен
18
Харрис
20
Джеймс
19
Томас
19
Томас
20
Джеймс
11
Торстейнссон
7
Виллумсон
7
Виллумсон
11
Торстейнссон
9
Оскарссон
19
Эллертссон
19
Эллертссон
9
Оскарссон
7
Гудмундссон
16
Тордарсон
16
Тордарсон
7
Гудмундссон
15
Сампстед
15
15
15
Сампстед
Остались в запасе
Уэльс
Исландия
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Том Кинг
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Рубин Колуилл
АП
9
Льюис Кумас
ЛВ
Главный тренер
Крейг Беллами
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Lúkas Petersson
ВР
0
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Том Кинг
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Рубин Колуилл
АП
9
Льюис Кумас
ЛВ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Lúkas Petersson
ВР
0
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Уэльс - Исландия
3
5
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
495
319
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Антониу Нобре
Стадион:
Кардифф Сити
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