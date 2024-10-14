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Расписание матчей
Лига наций
Исландия - Турция
Исландия - Турция: обзор матча 14 октября 2024
Исландия
14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B4, 4 тур
2 : 4
Завершен
Турция
3'
О. Стейнн Оскарссон
83'
А. Гудьонсен
62'
И. Кахведжи
67'
Х. Чалханоглу (П)
88'
А. Гюлер
90+5'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Исландия - Турция
90'
+5
ГОЛ! 2:4!
К. Актюркоглу
90'
+3
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
К. Йылдыз
89'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
О. Кекчю
89'
Замена
С. Акайдын
️️️️
А. Гюлер
88'
ГОЛ! 2:3!
А. Гюлер
Пас отдал
К. Актюркоглу
ГОЛ! 2:2!
А. Гудьонсен
Пас отдал
В. Лунддал
83'
Желтая карточка
Л. Томассон
81'
Замена
В. Тор Виллумсон
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
78'
78'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
И. Кахведжи
77'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
Ф. Кадиоглу
71'
Желтая карточка
А. Бартакжи
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
М. Андерсон
68'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Чалханоглу
62'
ГОЛ! 1:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
К. Йылдыз
57'
Желтая карточка
К. Йылдыз
Желтая карточка
Х. Рафн Валдимарссон
54'
54'
Пенальти не реализован!
Х. Чалханоглу
35'
Желтая карточка
М. Демирал
Желтая карточка
М. Эгилл Эллертссон
32'
ГОЛ! 1:0!
О. Стейнн Оскарссон
Пас отдал
М. Андерсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
2
Логи Томассон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
(К)
ПП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
(К)
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
4
Виктор Пальссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
3-5-2
12
Валдимарссон
3
Гретарссон
5
Ингасон
4
Лунддал
2
Томассон
21
Траустасон
19
Эллертссон
18
Андерсон
7
Гудмундссон
22
Гудьонсен
9
Оскарссон
3-4-2-1
1
Чакир
2
Челик
3
Демирал
14
Бартакжи
10
Кахведжи
6
Кекчю
10
Чалханоглу
20
Кадиоглу
8
Гюлер
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
19
Эллертссон
7
Виллумсон
7
Виллумсон
19
Эллертссон
18
Андерсон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
18
Андерсон
20
Кадиоглу
13
Эльмали
13
Эльмали
20
Кадиоглу
8
Гюлер
4
Акайдын
4
Акайдын
8
Гюлер
6
Кекчю
5
Йокушлу
5
Йокушлу
6
Кекчю
10
Кахведжи
17
Акгюн
17
Акгюн
10
Кахведжи
11
Йылдыз
10
Йылдырым
10
Йылдырым
11
Йылдыз
Остались в запасе
Исландия
Турция
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
4
Виктор Пальссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
19
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
4
Виктор Пальссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
19
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Исландия - Турция
3
3
Всего ударов по воротам
12
24
Удары в створ
7
12
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
9
Офсайды
1
4
Количество передач
300
537
Сейвы
8
4
Точность передач %
71
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Лаугардалсвеллур
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