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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино - Исландия
Сан-Марино - Исландия: обзор матча 09 июня 2022
Сан-Марино
09.06.2022, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Исландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Сан-Марино - Исландия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
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