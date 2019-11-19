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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Уэльс - Венгрия
Уэльс - Венгрия: обзор матча 19 ноября 2019
Уэльс
19.11.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 10 тур
2 : 0
Завершен
Венгрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Уэльс - Венгрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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