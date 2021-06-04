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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Кипр
Венгрия - Кипр: обзор матча 04 июня 2021
Венгрия
04.06.2021, пятница, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Кипр
36'
А. Шафер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Венгрия - Кипр
Пенальти не реализован!
Н. Николич
86'
Замена
А. Надь
️️️️
Д. Зигер
79'
77'
Желтая карточка
К. Сотериу
71'
Замена
️️️️
П. Псалтис
71'
Замена
А. Гогич
️️️️
К. Артиматас
71'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Ф. Папулис
Желтая карточка
Д. Зигер
65'
63'
Замена
М. Илия
️️️️
Д. Христофи
Замена
Н. Николич
️️️️
Я. Хан
61'
Замена
Б. Болла
️️️️
Г. Ловренчич
61'
Замена
В. Орбан
️️️️
А. Ланг
60'
58'
Желтая карточка
П. Псалтис
Замена
Д. Дибус
️️️️
П. Гулачи
46'
Замена
Л. Него
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Шафер
Пас отдал
К. Варга
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
13
Андраш Шафер
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
25
Янош Хан
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
15
Фотис Папулис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
8
Адам Надь
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
22
Андреас Параскевас
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
23
Харис Кириаку
ЦП
9
Мариос Илия
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Гулачи
2
Ланг
4
Салаи
21
Ботка
11
Холендер
13
Шафер
18
Зигер
19
Варга
15
Кляйнхайзлер
14
Ловренчич
25
Хан
4-4-2
22
Михаил
2
Псалтис
5
Сотериу
4
Иоанну
2
Каро
20
Кастанос
18
Артиматас
19
Лайфис
9
Питтас
9
Христофи
15
Папулис
14
Ловренчич
14
Болла
14
Болла
14
Ловренчич
15
Кляйнхайзлер
7
Него
7
Него
15
Кляйнхайзлер
12
Гулачи
1
Дибус
1
Дибус
12
Гулачи
2
Ланг
6
Орбан
6
Орбан
2
Ланг
18
Зигер
8
Надь
8
Надь
18
Зигер
25
Хан
23
Николич
23
Николич
25
Хан
18
Артиматас
6
Гогич
6
Гогич
18
Артиматас
9
Христофи
9
Илия
9
Илия
9
Христофи
15
Папулис
10
Лоизу
10
Лоизу
15
Папулис
Остались в запасе
Венгрия
Кипр
10
Тамаш Шери
ЦФ
22
Адам Богдан
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
1
Костас Панайи
ВР
22
Андреас Параскевас
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
10
Тамаш Шери
ЦФ
22
Адам Богдан
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
22
Андреас Параскевас
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Венгрия - Кипр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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