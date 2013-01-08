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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Хоффенхайм - Спарта
Хоффенхайм - Спарта: обзор матча 08 января 2013
Хоффенхайм
08.01.2013, вторник, 19:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хоффенхайм - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
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1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
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28.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
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АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
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07.11.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
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01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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