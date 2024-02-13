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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Хэрроджейт
Мэнсфилд Таун - Хэрроджейт: обзор матча 13 февраля 2024
Мэнсфилд Таун
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
9 : 2
Завершен
Хэрроджейт
13'
Л. Экинс (П)
20'
H. Boateng
30'
H. Boateng
34'
Т. Николс
39'
D. Keillor-Dunn
50'
H. Boateng
61'
Л. Экинс
75'
W. Swan
77'
W. Swan
54'
G. Thomson
55'
A. Odoh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Хэрроджейт
Замена
G. Williams
️️️️
D. Keillor-Dunn
78'
ГОЛ! 9:2!
W. Swan
Пас отдал
A. Lewis
77'
ГОЛ! 8:2!
W. Swan
75'
Замена
A. Lewis
️️️️
S. Quinn
62'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
Э. Флинт
62'
62'
Замена
Д. Сиви
️️️️
A. Odoh
ГОЛ! 7:2!
Л. Экинс
Пас отдал
G. Maris
61'
55'
ГОЛ! 6:2!
A. Odoh
54'
ГОЛ! 6:1!
G. Thomson
Пас отдал
M. Daly
53'
Замена
J. March
️️️️
J. Muldoon
53'
Замена
L. Sutton
️️️️
С. Дули
53'
Замена
W. Burrell
️️️️
D. Abu
ГОЛ! 6:0!
H. Boateng
Пас отдал
W. Swan
50'
Замена
G. Maris
️️️️
Л. Рид
46'
Замена
W. Swan
️️️️
Т. Николс
46'
ГОЛ! 5:0!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
Т. Николс
39'
ГОЛ! 4:0!
Т. Николс
Пас отдал
S. Quinn
34'
ГОЛ! 3:0!
H. Boateng
Пас отдал
D. Keillor-Dunn
30'
ГОЛ! 2:0!
H. Boateng
20'
Желтая карточка
H. Boateng
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Экинс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
21
Hiram Boateng
ЦП
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Derrick Abu
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
18
Jack Muldoon
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
Хэрроджейт
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
1-1-2-5
44
Флинт
5
Брант
25
Рид
21
6
7
Экинс
16
7
Николс
9
3-1-1-1-4
1
2
30
Гибсон
2
О'Коннор
14
Фолдс
10
22
Дули
8
7
14
18
16
18
18
16
7
Николс
24
24
7
Николс
50
2
2
50
44
Флинт
3
3
44
Флинт
25
Рид
10
10
25
Рид
22
Дули
17
17
22
Дули
14
14
Сиви
14
Сиви
14
18
9
9
18
2
6
6
2
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Хэрроджейт
8
Ollie Clarke
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
37
Том Блоксэм
ЛВ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
8
Ollie Clarke
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
Остались в запасе
37
Том Блоксэм
ЛВ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Хэрроджейт
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
5
Офсайды
0
2
Количество передач
605
466
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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