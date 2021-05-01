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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Гамильтон Академикал
Сент-Миррен - Гамильтон Академикал: обзор матча 01 мая 2021
Сент-Миррен
01.05.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Гамильтон Академикал
71'
Д. МакГрат
28'
Р. Каллахан
57'
Д. Мойо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Гамильтон Академикал
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
90'
89'
Замена
G. Stanger
️️️️
R. Mimnaugh
87'
Замена
C. Smith
️️️️
Б. Андерсон
87'
Замена
L. Smith
️️️️
K. Munro
Замена
K. McAllister
️️️️
K. Dennis
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. МакГрат
Пас отдал
J. Henderson
71'
Замена
I. Durmus
️️️️
C. MacPherson
62'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
Р. Тейт
62'
Замена
Д. МакГрат
️️️️
C. Quaner
61'
57'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мойо
Пас отдал
Б. Андерсон
Желтая карточка
И. Эрхахон
32'
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Каллахан
Пас отдал
Л. Ходсон
14'
Желтая карточка
Р. Каллахан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
11
Ilkay Durmus
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Гамильтон Академикал
11
Lewis Smith
ЦП
24
Nathan Thomas
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
3-2-2-3
31
Анвик
8
22
Фрэйзер
2
Тейт
5
Шонесси
19
Финлейсон
31
Дойл-Хейз
21
Эрхахон
23
9
17
4-2-4
22
40
2
Одоффин
14
Ходсон
33
18
Каллахан
33
19
Андерсон
20
Мойо
21
5
8
11
11
8
23
17
МакГрат
17
МакГрат
23
2
Тейт
94
Эрвин
94
Эрвин
2
Тейт
9
7
7
9
33
14
14
33
19
Андерсон
32
32
19
Андерсон
21
11
11
21
Остались в запасе
Сент-Миррен
Гамильтон Академикал
3
Brandon Mason
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Робинсон
24
Nathan Thomas
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
3
Brandon Mason
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
Остались в запасе
24
Nathan Thomas
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Сент-Миррен - Гамильтон Академикал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
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Гамильтон Академикал
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
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