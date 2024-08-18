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Расписание матчей
Германия. Кубок
Меппен - Гамбург
Меппен - Гамбург: обзор матча 18 августа 2024
Меппен
18.08.2024, воскресенье, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 7
Завершен
Гамбург
17'
И. Ферай
31'
М. Мухайм
56'
Д. Зелке
59'
И. Ферай
89'
Р. Глатцель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Меппен - Гамбург
89'
ГОЛ! 0:5!
Р. Глатцель
Пас отдал
А. Карабец
75'
Замена
М. Хейер
️️️️
И. Ферай
65'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
М. Мухайм
64'
Замена
Л. Пореба
️️️️
Й. Мефферт
Желтая карточка
N. Touglo
62'
Замена
️️️️
W. Evseev
62'
59'
ГОЛ! 0:4!
И. Ферай
Пас отдал
Д. Зелке
56'
ГОЛ! 0:3!
Д. Зелке
Пас отдал
Р. Кенигсдорффер
55'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Б. Джатта
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Мухайм
Желтая карточка
L. Sprekelmeyer
30'
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Ферай
Пас отдал
Й. Мефферт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Меппен
44
Julius Punt
ВР
3
Tobias Missner
ЦЗ
5
Jonas Fedl
(К)
ЦЗ
19
Luis Sprekelmeyer
ЦЗ
8
Willi Evseev
ЦП
20
Nikell Touglo
ЦП
31
Luca Prasse
ЦП
20
Marek Janssen
ЦФ
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
4
Себастьян Шонлау
(К)
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
19
Фабио Бальде
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Меппен
30
Daniel Haritonov
ЦЗ
6
Tim Moller
ЦП
20
Christopher Schepp
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Дави Зелке
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
3-3-1
44
3
5
19
8
20
31
20
3-5-1-1
1
Фернандес
30
Хефти
4
Шонлау
28
Мухайм
10
Ферай
19
Бальде
15
Рейс
28
Мефферт
9
Карабец
11
Кенигсдорффер
18
Джатта
28
Мухайм
3
Каттербах
3
Каттербах
28
Мухайм
10
Ферай
5
Хейер
5
Хейер
10
Ферай
28
Мефферт
8
Пореба
8
Пореба
28
Мефферт
18
Джатта
9
Зелке
9
Зелке
18
Джатта
Остались в запасе
Меппен
Гамбург
30
Daniel Haritonov
ЦЗ
6
Tim Moller
ЦП
20
Christopher Schepp
ЦФ
12
Том Миккель
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
30
Daniel Haritonov
ЦЗ
6
Tim Moller
ЦП
20
Christopher Schepp
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Меппен - Гамбург
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
7
Нарушения
8
6
Офсайды
2
4
Количество передач
287
640
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Меппен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
2 : 1
21.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Меппен
4 : 0
24.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 10 тур
Меппен
1 : 1
18.10.2026
Хавелсе
Гамбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Hänsch-Arena, Meppen
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