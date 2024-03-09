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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Генгам
Конкарно - Генгам: обзор матча 09 марта 2024
Конкарно
09.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 28 тур
2 : 3
Завершен
Генгам
66'
I. Matondo
86'
П. Ибну Ба
1'
А. Эль Уаззани
58'
А. Эль Уаззани
90+1'
Б. Гийом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Генгам
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Б. Гийом
Пас отдал
М. Сивис
ГОЛ! 2:2!
П. Ибну Ба
86'
Замена
R. Sans
️️️️
Ж. Фоссюрье
85'
Замена
T. Sinquin
️️️️
A. Philiponeau
85'
Замена
T. Lebeau
️️️️
Г. Барес
85'
80'
Замена
L. Phiri
️️️️
M. Merghem
72'
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
ГОЛ! 1:2!
I. Matondo
Пас отдал
C. Rodrigues
66'
Замена
C. Rodrigues
️️️️
Б. Муазан
65'
Замена
I. Matondo
️️️️
A. Urie
63'
63'
Замена
Б. Гийом
️️️️
Ж. Сиве
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Эль Уаззани
55'
Желтая карточка
Ж. Сиве
Пенальти не реализован!
П. Ибну Ба
45'
+1
45'
Желтая карточка
B. Roux
41'
Желтая карточка
К. Сидибе
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль Уаззани
Пас отдал
Л. Мароннье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Mehdi Merghem
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
9
Clément Rodrigues
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
4
Tom Lebeau
ЦП
3
Romain Sans
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
11
Amadou Sagna
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
4-2-1-4
4
28
2
33
Фоссюрье
26
7
10
Муазан
30
14
Ба
7
Диавара
15
Барес
4-1-3-2
1
24
Сивис
24
2
Мароннье
5
6
Сидибе
7
19
Эль Уаззани
22
19
43
Сиве
10
Муазан
9
9
10
Муазан
26
2
2
26
15
Барес
4
4
15
Барес
33
Фоссюрье
3
3
33
Фоссюрье
7
45
45
7
22
11
11
22
7
36
36
7
43
Сиве
9
Гийом
9
Гийом
43
Сиве
Остались в запасе
Конкарно
Генгам
1
Maxime Pattier
ВР
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
12
U. Bonnet
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
12
U. Bonnet
ЦФ
Статистика матча Конкарно - Генгам
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
11
Офсайды
1
3
Количество передач
620
316
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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2025.05.10 20:45
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