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Расписание матчей
Франция. Кубок
Стад Плабеннек - Гренобль
Стад Плабеннек - Гренобль: обзор матча 21 января 2023
Стад Плабеннек
21.01.2023, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Гренобль
11'
А. Сбаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Стад Плабеннек - Гренобль
87'
Желтая карточка
А. Сбаи
78'
Замена
J. Correa
️️️️
А. Саньянг
57'
Замена
L. Nery
️️️️
M. Phaeton
23'
Желтая карточка
M. Phaeton
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Сбаи
Пас отдал
J. Benet
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Плабеннек
1
Antoine Fontaine
ВР
2
Christophe Le Roux
ЦЗ
4
Marc Carneiro
ЦЗ
5
Jeremy Pinvidic
ЦЗ
7
Mathis Abily
ЦЗ
3
Thibault Le Goff
ЦЗ
11
Yahya Kujabi
ЦП
6
Théo Guillou
ЦП
8
Simon Bourhis
ЦП
10
Nathan Madec
ЦФ
9
Raphaël Mourdi
ЦФ
Гренобль
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Franck Bambock
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Стад Плабеннек
16
Anthony Laurent
ВР
17
Yanis Corbé
ЦЗ
19
Damien Elin
ЦЗ
12
Jérémy Le Saos
ЦФ
18
Loann Guegan
ЦФ
14
Alexandre Uguen
ЦФ
20
Raphaël Lobé
ЦФ
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
13
Philip Okardi
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
13
Loris Nery
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
19
Joris Correa
ЦФ
3-2-3-2
1
5
7
3
4
2
11
6
8
9
10
3-2-5
29
Пакье
6
Монфрей
12
12
10
30
5
21
7
Саньянг
14
10
13
13
10
7
Саньянг
19
19
7
Саньянг
Остались в запасе
Стад Плабеннек
Гренобль
16
Anthony Laurent
ВР
17
Yanis Corbé
ЦЗ
19
Damien Elin
ЦЗ
12
Jérémy Le Saos
ЦФ
18
Loann Guegan
ЦФ
14
Alexandre Uguen
ЦФ
20
Raphaël Lobé
ЦФ
1
Брис Мобле
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
13
Philip Okardi
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
16
Anthony Laurent
ВР
17
Yanis Corbé
ЦЗ
19
Damien Elin
ЦЗ
12
Jérémy Le Saos
ЦФ
18
Loann Guegan
ЦФ
14
Alexandre Uguen
ЦФ
20
Raphaël Lobé
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
13
Philip Okardi
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Стад Плабеннек - Гренобль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стад Плабеннек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Стад Плабеннек
0 : 1
21.01.2023
Гренобль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Стад Плабеннек
2 : 0
07.01.2023
Ванн
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
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Гренобль
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
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Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
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2021.02.10 18:44
2
Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»
2021.02.10 16:26
1
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
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2021.02.10 16:26
1
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