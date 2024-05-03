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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Конкарно
Гренобль - Конкарно: обзор матча 03 мая 2024
Гренобль
03.05.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 36 тур
2 : 1
Завершен
Конкарно
41'
J. Benet (П)
43'
J. Benet
18'
A. Urie (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Конкарно
74'
Замена
Г. Барес
️️️️
T. Sinquin
74'
Замена
К. Диавара
️️️️
A. Urie
74'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
A. Georgen
Замена
A. Jeno
️️️️
Э. Сильвестр
69'
Замена
Л. Жозеф
️️️️
P. Meissa Ba
69'
Желтая карточка
Э. Сильвестр
64'
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Саньянг
63'
56'
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
Б. Муссити-Око
56'
Замена
I. Matondo
️️️️
Б. Муазан
ГОЛ! 2:1!
J. Benet
Пас отдал
M. Tourraine
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Benet
41'
39'
Желтая карточка
I. Paro
Желтая карточка
А. Саньянг
33'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A. Urie
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
14
Loïc Nestor
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Конкарно
2
Alec Georgen
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
5
Efe Sarikaya
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Abiezer Jeno
ЦП
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
45
Isaac Matondo
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
3-3-1-3
1
Мобле
29
Менди
4
Диарра
39
25
Валь
6
10
Сильвестр
7
Саньянг
5
21
14
3-5-1-2
2
28
4
17
26
7
9
2
10
Муазан
14
Муссити-Око
30
10
Сильвестр
15
15
10
Сильвестр
5
75
Жозеф
75
Жозеф
5
7
Саньянг
22
22
7
Саньянг
2
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
2
10
Муазан
45
45
10
Муазан
2
15
Барес
15
Барес
2
7
7
Диавара
7
Диавара
7
14
Муссити-Око
14
Ба
14
Ба
14
Муссити-Око
Остались в запасе
Гренобль
Конкарно
16
Бобби Аллен
ВР
5
Efe Sarikaya
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
5
Efe Sarikaya
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Гренобль - Конкарно
2
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
10
Офсайды
2
2
Количество передач
407
577
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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