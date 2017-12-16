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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Реал - Гремио
Реал - Гремио: обзор матча 16 декабря 2017
Реал
16.12.2017, суббота, 20:00
Клубный чемпионат мира, Финал
1 : 0
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Гремио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
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05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
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Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
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Крузейро
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