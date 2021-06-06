Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Греция
Норвегия - Греция: обзор матча 06 июня 2021
Норвегия
06.06.2021, воскресенье, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Греция
64'
С. Страндберг
13'
Г. Масурас
21'
А. Андруцос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Норвегия - Греция
90'
+4
Замена
М. Бакакис
️️️️
А. Андруцос
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
К. Айер
88'
75'
Замена
М. Сиопис
️️️️
А. Бухалакис
75'
Замена
В. Павлидис
️️️️
Д. Пелкас
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
Б. Мелинг
69'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
П. Берг
69'
ГОЛ! 1:2!
С. Страндберг
Пас отдал
М. Эдегор
64'
57'
Замена
Х. Цолис
️️️️
Г. Масурас
57'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
П. Манталос
57'
Замена
Зека
️️️️
К. Галанопулос
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Закариассен
46'
Замена
А. Серлот
️️️️
Ф. Мидтсьё
46'
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Торсбю
46'
21'
ГОЛ! 0:2!
А. Андруцос
13'
ГОЛ! 0:1!
Г. Масурас
Пас отдал
Д. Пелкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Патрик Берг
ОП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
0
Кристоффер Закариассен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Константинос Галанопулос
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Норвегия
1
Пер Бротвейт
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
19
Арон Доннум
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
Греция
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
0
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
17
Манолис Салиакас
ЦЗ
10
Христос Цолис
ЛВ
22
Зека
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Хансен
17
Мелинг
4
Страндберг
3
Айер
2
Грегерсен
6
Берг
8
Мидтсьё
0
Закариассен
2
Торсбю
10
Эдегор
9
Холанд
3-2-4-1
1
Влаходимос
4
Пападопулос
4
Мавропанос
3
Цавеллас
16
Андруцос
21
Цимикас
23
Галанопулос
5
Бухалакис
10
Пелкас
20
Манталос
7
Масурас
2
Торсбю
18
Торстведт
18
Торстведт
2
Торсбю
17
Мелинг
15
Бьоркан
15
Бьоркан
17
Мелинг
3
Айер
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
3
Айер
0
Закариассен
14
Рюэрсон
14
Рюэрсон
0
Закариассен
6
Берг
7
Эушнес
7
Эушнес
6
Берг
8
Мидтсьё
7
Серлот
7
Серлот
8
Мидтсьё
7
Масурас
10
Цолис
10
Цолис
7
Масурас
16
Андруцос
2
Бакакис
2
Бакакис
16
Андруцос
23
Галанопулос
22
Зека
22
Зека
23
Галанопулос
5
Бухалакис
23
Сиопис
23
Сиопис
5
Бухалакис
20
Манталос
11
Бакасетас
11
Бакасетас
20
Манталос
10
Пелкас
14
Павлидис
14
Павлидис
10
Пелкас
Остались в запасе
Норвегия
Греция
21
Матиас Норманн
ОП
1
Пер Бротвейт
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
19
Арон Доннум
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
0
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
17
Манолис Салиакас
ЦЗ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
21
Матиас Норманн
ОП
1
Пер Бротвейт
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
19
Арон Доннум
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Сократис Диудис
ВР
0
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
17
Манолис Салиакас
ЦЗ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Норвегия - Греция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Норвегия
Греция
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+