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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта - Греция
Мальта - Греция: обзор матча 11 июня 2024
Мальта
11.06.2024, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
16
Рашид Аль-Туми
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
17
Ники Мускат
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Греция
12
Константинос Цолакис
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
17
Манолис Салиакас
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Христос Цолис
ЛВ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
18
Стив Писани
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
17
Кемар Рид
АП
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Греция
13
Христос Мандас
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
26
Яннис Коцирас
ПЗ
3
Андреас Ндой
ОП
23
Манолис Сиопис
ЦП
16
Теохарис Циггарас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4-1-2-3
16
Аль-Туми
3
Камензули
22
Мускат
2
Борг
5
Шоу
6
Гилламьер
17
Мускат
10
Теума
18
Дегабриэле
8
Мбонг
21
Корбалан
4-2-3-1
12
Цолакис
17
Салиакас
5
Рецос
3
Кулиеракис
22
Кирьякопулос
6
Курбелис
20
Манталос
7
Масурас
11
Бакасетас
10
Цолис
14
Павлидис
Остались в запасе
Мальта
Греция
1
Анри Бонелло
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
18
Стив Писани
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
17
Кемар Рид
АП
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
13
Христос Мандас
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
26
Яннис Коцирас
ПЗ
3
Андреас Ндой
ОП
23
Манолис Сиопис
ЦП
16
Теохарис Циггарас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
1
Анри Бонелло
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
18
Стив Писани
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
17
Кемар Рид
АП
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Остались в запасе
13
Христос Мандас
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
26
Яннис Коцирас
ПЗ
3
Андреас Ндой
ОП
23
Манолис Сиопис
ЦП
16
Теохарис Циггарас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Мальта - Греция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Alan Kijas, Austria
Стадион:
Унтерсберг-Арена
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