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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар - Уэльс
Гибралтар - Уэльс: обзор матча 06 июня 2024
Гибралтар
06.06.2024, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Уэльс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Уэльс
Замена
Д. Чиполина
️️️️
Л. Уолкер
87'
Замена
И. Сантос
️️️️
Л. Эннсли
76'
73'
Замена
Л. Кумас
️️️️
Л. Каллен
Замена
А. Эль-Хмиди
️️️️
И. Джолли
69'
60'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Ф. Стивенс
60'
Замена
К. Мур
️️️️
Р. Колуилл
60'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Р. Матондо
46'
Замена
Т. Кинг
️️️️
А. Дэвис
Желтая карточка
Э. Де Харо
45'
+1
28'
Желтая карточка
Д. Шихан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
18
Эван Де Харо
ОП
10
Лайам Уолкер
(К)
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Джо Лоу
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
7
Чарли Сэвидж
ОП
22
Джош Шихан
(К)
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
17
Рабби Матондо
ПВ
10
Лайам Каллен
ЦФ
8
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Гибралтар
13
Кристиан Лопес
ВР
23
Дэйл Коулинг
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
7
Ли Кашаро
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Matthew Baker
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
9
Льюис Кумас
ЛВ
17
Джордан Джеймс
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
4-1-3-1
23
Хэнкинс
20
Бритто
2
Джолли
6
Лопеш
17
Оливейро
18
Де Харо
10
Уолкер
12
Эннсли
8
Ронан
10
Де Барр
4-1-1-2-2
21
Дэвис
2
Стивенс
5
Кабанго
6
Лоу
3
Дасилва
7
Сэвидж
22
Шихан
17
Матондо
17
Колуилл
8
Бернс
10
Каллен
10
Уолкер
3
Чиполина
3
Чиполина
10
Уолкер
12
Эннсли
15
Сантос
15
Сантос
12
Эннсли
2
Джолли
12
Эль-Хмиди
12
Эль-Хмиди
2
Джолли
21
Дэвис
21
Кинг
21
Кинг
21
Дэвис
2
Стивенс
11
Джонсон
11
Джонсон
2
Стивенс
10
Каллен
9
Кумас
9
Кумас
10
Каллен
17
Матондо
20
Джеймс
20
Джеймс
17
Матондо
17
Колуилл
13
Мур
13
Мур
17
Колуилл
Остались в запасе
Гибралтар
Уэльс
13
Кристиан Лопес
ВР
23
Дэйл Коулинг
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
7
Ли Кашаро
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Matthew Baker
ЦЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
13
Кристиан Лопес
ВР
23
Дэйл Коулинг
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
7
Ли Кашаро
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Matthew Baker
ЦЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Гибралтар - Уэльс
1
1
Всего ударов по воротам
1
17
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
15
Нарушения
11
11
Офсайды
2
4
Количество передач
180
645
Сейвы
3
1
Точность передач %
56
88
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
0
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
James Robinson, Northern Ireland
Стадион:
Алгарве
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