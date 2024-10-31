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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гевора - Бетис
Гевора - Бетис: обзор матча 31 октября 2024
Гевора
31.10.2024, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 6
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гевора - Бетис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гевора
Испания. Кубок, 1 раунд
Гевора
1 : 6
31.10.2024
Бетис
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
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