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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Саудовская Аравия
Германия - Саудовская Аравия: обзор матча 08 июня 2018
Германия
08.06.2018, пятница, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Германия - Саудовская Аравия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
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1 : 1
16.06.2026
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