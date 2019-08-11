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Расписание матчей
Германия. Кубок
Германия Хальберштадт - Унион
Германия Хальберштадт - Унион: обзор матча 11 августа 2019
Германия Хальберштадт
11.08.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 6
Завершен
Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Германия Хальберштадт - Унион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия Хальберштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Германия Хальберштадт
0 : 6
11.08.2019
Унион
Германия. Кубок, 1/32 финала
Германия Хальберштадт
1 : 2
12.08.2017
Фрайбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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