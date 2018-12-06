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Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - Виртус Энтелла
Дженоа - Виртус Энтелла: обзор матча 06 декабря 2018
Дженоа
06.12.2018, четверг, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Виртус Энтелла
27'
К. Пентек (П)
86'
К. Пентек (П)
110'
Д. Лападула (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дженоа - Виртус Энтелла
Желтая карточка
Д. Лападула
110'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Лападула
110'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Пентек
86'
Желтая карточка
Л. Лопес
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Пентек
27'
Начало матча
Статистика матча Дженоа - Виртус Энтелла
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Каррарезе
1 : 0
21.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
27.10.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
24.10.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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