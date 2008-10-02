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Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - Равенна
Дженоа - Равенна: обзор матча 02 октября 2008
Дженоа
02.10.2008, четверг, 20:00
Италия. Кубок, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Равенна
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дженоа - Равенна
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
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17.08.2008
Равенна
Информация о матче
Стадион:
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