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Расписание матчей
Италия. Кубок
Брешиа - Равенна
Брешиа - Равенна: обзор матча 09 августа 2009
Брешиа
09.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Равенна
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брешиа - Равенна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
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Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
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Брешиа
0 : 0
04.05.2025
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Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Равенна
Италия. Кубок, 2 раунд
Брешиа
1 : 0
09.08.2009
Равенна
Италия. Кубок, 1 раунд
Равенна
3 : 2
02.08.2009
Джулианова
Италия. Кубок, 4 раунд
Дженоа
2 : 1
02.10.2008
Равенна
Италия. Кубок, 3 раунд
Палермо
1 : 2
23.08.2008
Равенна
Италия. Кубок, 2 раунд
Римини
5 : 7
17.08.2008
Равенна
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
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