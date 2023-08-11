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Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - Модена
Дженоа - Модена: обзор матча 11 августа 2023
Дженоа
11.08.2023, пятница, 22:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
4 : 3
Завершен
Модена
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Статистика матча Дженоа - Модена
2
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0
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2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
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0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
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Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
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1 : 1
25.11.2026
Модена
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Модена
2 : 0
21.11.2026
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Италия. Серия В, 11 тур
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0 : 2
08.11.2026
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Модена
1 : 1
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