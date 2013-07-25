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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Малага - Генчлербирлиги
Малага - Генчлербирлиги: обзор матча 25 июля 2013
Малага
25.07.2013, четверг, 21:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Малага - Генчлербирлиги
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Осасуна
- : -
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23.10.2026
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2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
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